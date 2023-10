Travis CI est un service d'intégration continue hébergé utilisé pour créer et tester des projets logiciels hébergés sur GitHub et Bitbucket. Travis CI propose divers forfaits payants pour les projets privés et un forfait gratuit pour l'open source. TravisPro propose des déploiements personnalisés d'une version propriétaire sur le matériel du client. La source est un logiciel techniquement libre et disponible au coup par coup sur GitHub sous licences permissives. La société note cependant que le grand nombre de tâches qu'un utilisateur doit surveiller et effectuer peut rendre difficile pour certains utilisateurs l'intégration réussie de la version Enterprise à leur propre infrastructure.

Site Web : travis-ci.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Travis CI. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.