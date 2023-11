KIRI.ART ("SD-MUI") est une interface d'interface utilisateur WEB pour Stable Diffusion de Stability.AI. Son objectif est une interface mobile simple, sans configuration, facile à partager avec des amis. Il s'agit d'un logiciel libre et open source (« FOSS ») développé par la communauté. Il peut être utilisé ici instantanément avec des crédits gratuits et payants, exécuté gratuitement sur votre propre ordinateur (si vous disposez d'un GPU approprié) ou à très bas prix via le cloud GPU sans serveur de Banana.dev. Impliquez-vous dans notre page de projet GitHub et construisons ensemble quelque chose de génial.

Site Web : kiri.art

