CodeSignal (anciennement CodeFights) est une plateforme d'évaluation basée sur les compétences exploitée par la société américaine BrainFights, Inc., dont la mission est de découvrir, développer et promouvoir les talents techniques. Fondée en 2014 et basée à San Francisco, CodeSignal applique des mécanismes de jeu qui offrent aux développeurs de tous niveaux des défis de programmation informatique en ligne à des fins pédagogiques et de recrutement. En août 2017, CodeSignal a signalé que près d'un million de développeurs utilisaient CodeSignal pour les développeurs. Depuis le 10 juillet 2018, CodeFights a été renommé CodeSignal avec des fonctionnalités supplémentaires selon le blog de l'entreprise.

Site Web : codesignal.com

