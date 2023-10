Life360 Inc. est une société de technologie de l'information basée à San Francisco qui fournit des services de localisation, notamment le partage et les notifications, aux consommateurs du monde entier. Son service principal s'appelle Life360, une application de réseau social familial lancée en 2008. Il s'agit d'un service de localisation conçu principalement pour permettre aux amis et aux membres de la famille de partager leur position entre eux.

Site Web : life360.com

