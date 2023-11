Partagez facilement des informations sensibles avec vos collègues, clients, amis et famille. Utilisez InPrivy pour partager des mots de passe et d'autres informations sensibles de manière sécurisée. Générez un lien sécurisé qui sera annulé une fois ouvert par le destinataire (plus d'options disponibles). Empêchez vos données confidentielles de rester entièrement visibles dans les conversations par courrier électronique ou les chats. InPrivy – partage sécurisé et facile.

Site Web : inprivy.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à InPrivy. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.