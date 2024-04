Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Doubletick est un suivi des e-mails gratuit et illimité pour Gmail et Google Workspace (G Suite) avec des notifications de bureau en temps réel et WhatsApp comme des doubles coches ( ✓ ✓) dans votre boîte d'envoi. Une seule coche bleue ✓ indique qu'un email a été envoyé, mais n'a pas encore été ouvert par le destinataire. Les doubles coches bleues ✓ ✓ signifient que votre e-mail a été ouvert par le destinataire et les coches grises indiquent que l'e-mail n'est pas suivi.

Catégories :

Site Web : doubletick.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à DoubleTick. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.