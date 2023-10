Bigin est un CRM léger conçu exclusivement pour les petites entreprises. Il est livré avec une interface facile à utiliser qui facilite la gestion des pipelines, l'ajout de notes, la mise à jour des enregistrements et la planification des suivis et permet de se concentrer sur ce qui compte le plus : conclure davantage de transactions.

Site Web : accounts.zoho.com

