Créez ou rejoignez facilement une chatbox en ligne en quelques secondes ! Tlk.io est un moyen rapide et facile d'héberger ou de rejoindre une boîte de discussion en ligne. Créez instantanément une boîte de discussion avec un nom et une URL personnalisés à partager avec vos amis, collègues, employés et membres de votre famille. Tapez simplement le nom de la boîte de discussion et cliquez sur OK : c'est aussi simple que cela !

Site Web : tlk.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à tlk.io. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.