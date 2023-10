IRL est le lieu idéal pour la messagerie sociale ! Suivez vos amis, rejoignez des groupes auxquels vous êtes lié et discutez ! IRL dynamise votre vie sociale ! IRL est l'une des meilleures applications sociales et elle est accessible sur tous vos appareils. Amis - Suivez tous vos amis sur IRL ! Discutez avec eux et voyez les événements qui les intéressent. Utilisez-le pour découvrir ce que vous avez peut-être manqué et planifier quelque chose à faire ! Groupes - Créez des groupes autour de vos intérêts et découvrez des personnes qui ont les mêmes intérêts que vous. Faites-vous de nouveaux amis ou rapprochez-vous de quelqu'un que vous connaissez déjà. Les groupes peuvent être publics ou privés, vous décidez qui les rejoint. Événements - Les événements que vous créez et auxquels vous rejoignez sont ajoutés à votre calendrier IRL afin que vous puissiez gérer vos journées chargées. Créez des événements et invitez vos groupes, facilitez la planification des clubs et des activités ! Les fêtes d'anniversaire sur IRL sont toujours plus amusantes. Chat : discutez sur des groupes et des événements, créez des sondages et envoyez des gifs ! Discutez avec vos clubs, amis, groupes scolaires ou famille. Discutez à 2 ou participez à un chat mondial ! Discutez davantage ensemble. Découvrez pourquoi Apple nous a nommé "Notre favori" dans Social et améliorez votre vie dès aujourd'hui ;)

Site Web : irl.com

