Tellonym est un moyen simple de vous sentir plus proche de vos amis. Apprenez-en davantage sur eux, voyez de quoi ils parlent et écoutez enfin leurs opinions honnêtes. Comment ça marche? 1.) Partagez le lien de votre profil avec des amis 2.) Recevez des centaines de messages anonymes honnêtes (Tells) 3.) Créez des réponses sur votre profil et partagez-les avec vos amis 4.) Suivez vos amis et rejoignez la conversation Vos amis sont déjà là. Adhérer maintenant!

Site Web : info.tellonym.me

