Le moyen simple de rejoindre les aventures de vos amis. Partagez vos projets. Garder le contact. Découvrez les colivings. Mapmelon est une application pour rester en contact avec des personnes que vous connaissez déjà. Notre objectif principal est d'aider les utilisateurs à être informés des emplacements et des colivings de leurs amis afin qu'ils puissent partager plus de moments et découvrir le monde ensemble.

Site Web : mapmelon.com

