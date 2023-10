Reddit (stylisé dans son logo comme reddit) est un site Web américain d'agrégation d'actualités sociales, d'évaluation de contenu Web et de discussion. Les membres enregistrés soumettent du contenu au site, tel que des liens, des messages texte et des images, qui sont ensuite votés pour ou contre par les autres membres. Les publications sont organisées par sujet dans des forums créés par les utilisateurs appelés « subreddits », qui couvrent une variété de sujets tels que l'actualité, la politique, la science, les films, les jeux vidéo, la musique, les livres, les sports, le fitness, la cuisine, les animaux domestiques et le partage d'images. Les soumissions avec plus de votes positifs apparaissent en haut de leur subreddit et, si elles reçoivent suffisamment de votes positifs, finalement sur la première page du site. Malgré des règles strictes interdisant le harcèlement, les administrateurs de Reddit consacrent des ressources considérables à la modération du site. En mai 2020, Reddit se classait au 19e rang des sites Web les plus visités aux États-Unis et dans le monde, selon Alexa Internet, avec 55 % de ses utilisateurs. base provenant des États-Unis, suivis du Royaume-Uni à 7,4 % et du Canada à 5,8 %. Reddit a été fondée par les colocataires de l'Université de Virginie Steve Huffman et Alexis Ohanian en 2005. Condé Nast Publications a acquis le site en octobre 2006. En 2011, Reddit est devenue une filiale indépendante de la société mère de Condé Nast, Advance Publications. En octobre 2014, Reddit a levé 50 millions de dollars lors d'un cycle de financement dirigé par Sam Altman et incluant les investisseurs Marc Andreessen, Peter Thiel, Ron Conway, Snoop Dogg et Jared Leto. Leur investissement valorisait alors l’entreprise à 500 millions de dollars. En juillet 2017, Reddit a levé 200 millions de dollars pour une valorisation de 1,8 milliard de dollars, Advance Publications restant l'actionnaire majoritaire. En février 2019, une levée de fonds de 300 millions de dollars menée par Tencent a porté la valorisation de l'entreprise à 3 milliards de dollars.

Site Web : reddit.com

