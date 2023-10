Crunchbase est une plateforme permettant de trouver des informations commerciales sur les entreprises privées et publiques. Les informations Crunchbase comprennent des informations sur les investissements et le financement, les membres fondateurs et les personnes occupant des postes de direction, les fusions et acquisitions, les actualités et les tendances du secteur. Conçu à l'origine pour suivre les startups, le site Web Crunchbase contient des informations sur les entreprises publiques et privées à l'échelle mondiale. Crunchbase obtient ses données de quatre manières : le programme Venture, l'apprentissage automatique, une équipe de données interne et la communauté Crunchbase. Les membres du public peuvent soumettre des informations à la base de données Crunchbase. Ces soumissions sont soumises à inscription, validation sociale et sont souvent examinées par un modérateur avant d'être acceptées pour publication. La communauté Wikipédia a désapprouvé son utilisation comme source en mars 2019.

Site Web : crunchbase.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Crunchbase. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.