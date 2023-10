Unsplash est un site Web dédié au partage de photos sous licence Unsplash. Le site Web revendique plus de 207 000 photographes contributeurs et génère plus de 17 milliards d'impressions de photos par mois sur sa bibliothèque croissante de plus de 2 millions de photos. Unsplash a été cité comme l'un des principaux sites Web de photographie au monde par Forbes, Entrepreneur Magazine, CNET, Medium et The Next Web. Unsplash permet aux photographes de télécharger des photos sur son site Web, qui sont ensuite organisées par une équipe d'éditeurs de photos. Les conditions permissives des droits d’auteur sur ses photos ont conduit Unsplash à devenir l’un des plus grands fournisseurs de photographies sur Internet, les photos de ses membres apparaissant fréquemment dans les articles. Néanmoins, leur décision de cesser d'utiliser une licence Creative Commons « zéro » en 2017 a suscité des critiques, car elle a retiré environ 200 000 images des Commons. La licence Unsplash est incompatible avec les licences Creative Commons, empêchant son utilisation sur des sites comme Wikipédia. En février 2018, Unsplash a modifié ses conditions de licence pour restreindre la vente de photos sans mise à jour, modification ou incorporation préalable de nouveaux éléments créatifs dans les photos, interdisant la vente de copies non modifiées, y compris la vente des photos sous forme de tirages ou imprimées sur des biens physiques. En décembre En 2019, Unsplash for Brands a été lancé, où les annonceurs peuvent partager des images de marque sur Unsplash.

Site Web : unsplash.com

