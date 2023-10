Pixabay.com est un site Web de partage de photographies numériques, d’illustrations, de graphiques vectoriels, de séquences de films et de musique sous licence Pixybay. Depuis novembre 2017, Pixabay propose plus de 1 188 454 photos, illustrations, vecteurs et vidéos gratuits. Le 9 janvier 2019, Pixabay a modifié son ancienne licence à l'échelle du site pour tous les téléchargements de Creative Commons CC0 vers la licence Pixabay, qui ne répond pas aux exigences de licence de contenu gratuit. pour Wikimedia Commons et plateformes similaires. En novembre 2018, Canva a acquis Pixabay avec Pexels.

Site Web : pixabay.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Pixabay. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.