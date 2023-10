Shutterstock est un fournisseur américain de photographies d'archives, de séquences d'archives, de musique d'archives et d'outils d'édition ; son siège est à New York. Fondée en 2003 par le programmeur et photographe Jon Oringer, Shutterstock gère une bibliothèque d'environ 200 millions de photos, graphiques vectoriels et illustrations libres de droits, avec environ 10 millions de clips vidéo et de morceaux de musique disponibles sous licence. Initialement un site d'abonnement uniquement, Shutterstock s'est étendu au-delà des abonnements en proposant des tarifs à la carte en 2008. Il est coté à la Bourse de New York depuis 2012.

