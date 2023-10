CNET (stylisé comme c|net), anciennement Computer Network, est un site Web médiatique américain qui publie des critiques, des actualités, des articles, des blogs, des podcasts et des vidéos sur la technologie et l'électronique grand public dans le monde. Fondée en 1994 par Halsey Minor et Shelby Bonnie, c'était la marque phare de CNET Networks et est devenue une marque de CBS Interactive grâce à l'acquisition de CNET Networks par cette unité en 2008. CNET produisait à l'origine du contenu pour la radio et la télévision en plus de son site Web et maintenant utilise de nouveaux modes de distribution médiatique à travers son réseau de télévision sur Internet, CNET Video, et ses réseaux de podcasts et de blogs. De plus, CNET propose actuellement des éditions spécifiques à une région et à une langue. Il s'agit notamment du chinois, du français, de l'allemand, du japonais, du coréen et de l'espagnol. Selon les fournisseurs tiers d'analyse Web Alexa et SimilarWeb, CNET est la source d'informations technologiques la plus lue sur le Web, avec plus de 200 millions de lecteurs par mois, ce qui le classe parmi les 200 sites Web les plus visités au monde en 2015.

Site Web : cnet.com

