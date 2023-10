The Raw Story (également stylisé comme RawStory) est un tabloïd en ligne américain fondé en 2004 par John K. Byrne. Il couvre les événements politiques nationaux et internationaux actuels et publie ses propres éditoriaux qui tendent à défendre des positions progressistes. The Raw Story est un site d'information qui attire l'attention sur des histoires qu'il considère comme minimisées ou ignorées par d'autres médias. Il appartient à Raw Story Media, Inc.

