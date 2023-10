Taobao (chinois : 淘宝网) est un site Web chinois d'achats en ligne, dont le siège est à Hangzhou et qui appartient à Alibaba. Il s'agit du plus grand site de commerce électronique au monde et du septième site Web le plus visité selon Alexa. Taobao.com s'est enregistré le 21/04/2003 auprès du registraire de domaine Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. Le site Web a été fondé par le groupe Alibaba en 2003. Taobao Marketplace facilite la vente au détail de consommateur à consommateur (C2C) en fournissant une plate-forme permettant aux petites entreprises et aux entrepreneurs individuels d'ouvrir des boutiques en ligne qui s'adressent principalement aux consommateurs des régions de langue chinoise (Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taiwan) et à l'étranger, payables via des comptes de téléphonie mobile en ligne. Ses magasins proposent généralement un service de livraison express à leur clientèle. Avec plus d'un milliard de listes de produits en 2016, le volume de transactions combiné de Taobao Marketplace et de Tmall.com a atteint 3 000 milliards de yuans en 2017, soit plus que celui de tous les sites de commerce électronique américains réunis. The Economist l'appelle « le plus grand marché en ligne du pays ». Les vendeurs peuvent proposer des marchandises à vendre soit à prix fixe, soit aux enchères. Les enchères représentent un petit pourcentage des transactions. La majorité des produits sont des marchandises neuves vendues à prix fixe. Les acheteurs peuvent évaluer les antécédents des vendeurs grâce aux informations disponibles sur le site, notamment les notes, les commentaires et les plaintes.

Site Web : taobao.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Taobao. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.