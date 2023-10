AliExpress est un service de vente au détail en ligne basé en Chine et appartenant au groupe Alibaba. Lancée en 2010, elle est composée de petites entreprises en Chine et dans d'autres pays, comme à Singapour, qui proposent des produits aux acheteurs en ligne internationaux. Il s'agit du site Web de commerce électronique le plus visité en Russie et le 10e site Web le plus populaire au Brésil. Il permet aux petites entreprises de vendre à des clients du monde entier. AliExpress a établi une comparaison avec eBay, car les vendeurs sont indépendants et utilisent la plate-forme pour proposer des produits aux acheteurs.AliExpress a commencé comme un portail d'achat et de vente interentreprises. Depuis, il s'est étendu aux services d'entreprise à consommateur, de consommateur à consommateur, de cloud computing et de paiement. AliExpress est actuellement disponible dans les langues anglais, espagnol, néerlandais, français, italien, allemand, polonais, portugais, bahasa et russe. Les clients en dehors des frontières nationales de ces langues reçoivent automatiquement la version anglaise du service. AliExpress est souvent utilisé par les magasins de commerce électronique qui utilisent un modèle commercial de dropshipping. Les vendeurs sur AliExpress peuvent être des entreprises ou des particuliers. AliExpress est différent d'Amazon car il agit uniquement comme une plateforme de commerce électronique et ne vend pas de produits directement aux consommateurs. Il connecte directement les entreprises chinoises aux acheteurs. AliExpress diffère de Taobao, filiale d'Alibaba, dans la mesure où AliExpress s'adresse principalement aux acheteurs internationaux. Aliexpress ne permet pas aux clients de Chine continentale d'acheter sur la plateforme, bien que la plupart des détaillants soient eux-mêmes chinois. Le site Web propose un programme de marketing d'affiliation populaire dans lequel les partenaires sont récompensés pour avoir envoyé des visiteurs sur le site avec une commission sur les ventes.

Site Web : aliexpress.com

