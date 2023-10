eBay Inc. (EE-bay) (stylisé en minuscules) est une société multinationale américaine de commerce électronique basée à San Jose, en Californie, qui facilite les ventes de consommateur à consommateur et d'entreprise à consommateur via son site Web. eBay a été fondée par Pierre Omidyar en 1995 et est devenue une réussite notable de la bulle Internet. eBay est une entreprise multimilliardaire présente dans environ 32 pays en 2019. La société gère le site Web eBay, un site Web d'enchères et d'achats en ligne sur lequel les particuliers et les entreprises achètent et vendent une grande variété de biens et de services dans le monde entier. L'utilisation du site Web est gratuite pour les acheteurs, mais les vendeurs doivent payer des frais pour mettre en vente des objets après un nombre limité d'annonces gratuites, puis à nouveau lorsque ces objets sont vendus. En plus des ventes aux enchères originales d'eBay, le site Web a évolué et s'est étendu à inclure : des achats instantanés « Achetez-le maintenant » ; faire des achats par code de produit universel, ISBN ou autre type de numéro SKU (via Half.com, qui a été fermé en 2017) ; petites annonces en ligne (via Kijiji ou eBay Classifieds) ; échange de billets d'événements en ligne (via StubHub) ; et d'autres services. eBay proposait auparavant des transferts d'argent en ligne dans le cadre de ses services (via PayPal, qui était une filiale en propriété exclusive d'eBay de 2002 à 2015).

Site Web : ebay.com

