Qianniu est un produit officiel d'Alibaba qui sert d'outil mobile dédié à l'exploitation de magasins de commerce électronique, à la gestion commerciale et à l'information pour les vendeurs de Chine et du monde entier. Grâce à Qianniu, vous pouvez facilement gérer les marchandises et les commandes du magasin, vérifier les données et les messages du magasin, traiter les devis et saisir des opportunités commerciales à tout moment et en tout lieu, vous permettant de mieux gérer votre temps dispersé et de mieux interagir avec les acheteurs potentiels.

Site Web : taobao.com

