Shopify Inc. est une société multinationale canadienne de commerce électronique dont le siège social est à Ottawa, en Ontario. C'est également le nom de sa plateforme de commerce électronique exclusive pour les boutiques en ligne et les systèmes de points de vente au détail. Shopify propose aux détaillants en ligne une suite de services « comprenant des outils de paiement, de marketing, d'expédition et d'engagement client pour simplifier le processus de gestion d'une boutique en ligne pour les petits commerçants ». La société a indiqué que plus de 1 000 000 d'entreprises dans environ 175 pays utilisaient sa plateforme. en juin 2019, avec un volume brut total de marchandises dépassant 41,1 milliards de dollars américains pour l'année civile 2018.

Site Web : shopify.com

