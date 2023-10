Cette application est destinée aux consommateurs. MSP360, anciennement CloudBerry Lab, est un fournisseur de services de logiciels et d'applications qui développe des produits de sauvegarde en ligne, de bureau à distance et de gestion de fichiers intégrés à plus de 20 fournisseurs de stockage cloud. MSP360 Backup et MSP360 Explorer sont proposés pour un usage personnel dans un modèle « freemium ».

Site Web : cloudberrycentral.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à MSP360. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.