MSP360 Admin

Cette application est destinée aux fournisseurs de services. MSP360, anciennement CloudBerry Lab, est un fournisseur de services de logiciels et d'applications qui développe des produits de sauvegarde en ligne, de bureau à distance et de gestion de fichiers intégrés à plus de 20 fournisseurs de stockage cloud. MSP360 Backup et MSP360 Explorer sont proposés pour un usage personnel dans un modèle « freemium ».

Site Web : mspbackups.com

