Duolingo (D(Y)OO-oh-LING-goh) est une plateforme américaine qui comprend un site Web et une application mobile d'apprentissage des langues, ainsi qu'un examen numérique d'évaluation des compétences linguistiques. L'entreprise utilise le modèle freemium ; l'application et le site Web sont accessibles gratuitement, bien que Duolingo propose également un service premium payant. Au 30 juin 2020, le site Web et l'application d'apprentissage des langues proposaient 95 cours de langue différents dans 38 langues. L'application compte plus de 300 millions d'utilisateurs enregistrés à travers le monde.

Site Web : duolingo.com

