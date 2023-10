Mango Languages ​​est une ressource d'apprentissage des langues en ligne basée à Farmington Hills, Michigan. Jason Teshuba, Mike Teshuba, Ryan Whalen et Mike Goulas ont fondé le service en 2007. Jason Teshuba est le PDG de Mango Languages. Depuis avril 2019, Mango Languages ​​propose 71 cours de langues. De plus, le service propose des cours d'anglais dans 17 langues et des cours spécialisés pour enseigner les différences culturelles. Les cours sont accessibles depuis un navigateur web ou une application. En 2013, Mango Languages ​​a réalisé un chiffre d'affaires de 7,9 millions de dollars. En juin 2019, Mango a lancé une nouvelle identité de marque et a publié « des avancées majeures sur sa plateforme », notamment « de nouveaux cours personnalisés, adaptatifs, basés sur la conversation, dans plus de 70 langues pour le Web ». , iOS et Android.

Site Web : learn.mangolanguages.com

