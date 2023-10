Heroku est une plateforme cloud en tant que service (PaaS) prenant en charge plusieurs langages de programmation. Heroku, l'une des premières plates-formes cloud, est en développement depuis juin 2007, alors qu'elle ne prenait en charge que le langage de programmation Ruby, mais prend désormais en charge Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP et Go. Pour cette raison, Heroku est considéré comme une plate-forme polyglotte car elle offre des fonctionnalités permettant à un développeur de créer, d'exécuter et de faire évoluer des applications de la même manière dans la plupart des langages. Heroku a été acquis par Salesforce.com en 2010 pour 212 millions de dollars.

