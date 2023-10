Codacy | Le moyen le plus simple de garantir que votre équipe écrit du code de haute qualité. Il s'agit d'un outil d'analyse statique conçu pour analyser plus de 40 langages tels que Javascript, Python, Java, Ruby et PHP.

Site Web : codacy.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Codacy. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.