Amazon Photos propose une sauvegarde en ligne sécurisée de vos photos et vidéos. Cette application de stockage en ligne gratuite vous permet de stocker, visualiser et partager vos photos importantes directement sur votre téléphone. Les membres Prime bénéficient d’un stockage illimité de photos en pleine résolution et de 5 Go de stockage vidéo. Tous les autres disposent de 5 Go pour les photos et les vidéos. Utilisez la fonctionnalité Groupes pour regrouper et partager en privé des photos et des vidéos en pleine résolution. Vous pouvez afficher et partager vos photos sur presque n'importe quel téléphone, tablette ou ordinateur, et vous pouvez définir un économiseur d'écran sur votre Fire TV, Echo Show ou Echo Spot.

Site Web : amazon.com

