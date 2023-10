FEX.NET est un stockage cloud sécurisé. Grâce à l'application, vous pouvez : - Stockez en toute sécurité vos photos, vidéos, audio et documents dans le cloud ; - Afficher les fichiers en ligne ; - Accédez à tous vos fichiers grâce à l'application, votre PC et même Smart TV ; - Partagez rapidement des fichiers et des dossiers avec vos amis et collègues ; - Avoir un accès hors ligne aux fichiers ; - Obtenez la meilleure offre parmi le stockage cloud et achetez un compte d'une capacité de 10 Go à 3 To. Même si quelque chose arrive à votre téléphone, vos fichiers seront toujours en sécurité.

Site Web : fex.net

