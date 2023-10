Mint.com est un service Web gratuit de gestion financière personnelle pour les États-Unis et le Canada, créé par Aaron Patzer. Mint fournissait à l'origine l'agrégation de comptes via un accord avec Yodlee, mais a depuis évolué vers Intuit pour se connecter aux comptes. Le service principal de Mint permet aux utilisateurs de suivre les soldes et les transactions bancaires, de carte de crédit, d'investissement et de prêt via une interface utilisateur unique, ainsi que de créer des budgets et de fixer des objectifs financiers. En 2009, Mint a été rachetée par Intuit, les créateurs de Quicken et TurboTax. Depuis 2010, Mint.com prétend se connecter avec plus de 16 000 institutions financières américaines et canadiennes et prendre en charge plus de 17 millions de comptes financiers individuels. En novembre 2013, Mint.com prétendait compter plus de 10 millions d'utilisateurs. En 2016, Mint.com affirmait compter plus de 20 millions d'utilisateurs.

Site Web : mint.intuit.com

