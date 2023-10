Wattpad est un site Web et une application permettant aux écrivains de publier de nouvelles histoires générées par les utilisateurs. Son objectif est de créer des communautés sociales autour d'histoires destinées aux écrivains amateurs et confirmés. La plateforme prétend avoir une audience de plus de 80 millions d'utilisateurs, qui peuvent interagir directement avec les écrivains et partager leurs opinions avec d'autres lecteurs. Bien que disponible dans plus de 50 langues, 77 % de son contenu est rédigé en anglais. Un certain nombre d'utilisateurs de Wattpad traduisent des histoires pour continuer à développer la plateforme. De décembre 2006 à 2019, le slogan du site Web de Wattpad était « Des histoires que vous adorerez ». Depuis février/mars 2019, il s'appelle désormais « Où vivent les histoires ». À la mi-2020, le site Web est devenu la cible de la plus grande violation de données, qui a laissé 270 millions d'enregistrements exposés aux cyberattaquants.

Site Web : wattpad.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Wattpad. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.