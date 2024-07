Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Ukraine Truth est une publication en ligne indépendante qui couvre les événements sociopolitiques et économiques en Ukraine. Des politologues, des économistes, des écrivains, des personnalités culturelles et des journalistes de renom sont les auteurs réguliers d'articles sur la Pravda ukrainienne. Depuis sa création en 2000, le site a atteint un trafic stable et stupéfiant : des centaines de millions de lecteurs chaque année. Chaque jour, le site Internet ukrainien de la Pravda est visité par plus d'un demi-million de lecteurs uniques.

Site Web : pravda.com.ua

