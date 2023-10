Votre compte en ligne Cigna vous donne accès à ces fonctionnalités : Trouver des soins et des coûts Recherchez des fournisseurs en réseau, des procédures, des estimations de coûts, etc. Afficher les réclamations Consultez une liste de vos réclamations les plus récentes, leur statut et leurs remboursements. Gérer les comptes de dépenses Consultez les soldes de vos comptes de dépenses, vos cotisations et vos retraits, le tout en un seul endroit. Mettre à jour votre profil Assurez-vous que vos coordonnées sont à jour afin de ne pas manquer les notifications importantes concernant votre forfait.

Site Web : my.cigna.com

