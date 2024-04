UMR is a third-party administrator (TPA), hired by your employer, to help ensure that your claims are paid correctly so that your health care costs can be kept to a minimum and you can focus on well-being.

Site Web : member.umr.com

