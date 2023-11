Included Health

Vous n’êtes pas obligé de gérer votre santé seul, vous disposez de la Santé Incluse (anciennement Grand Rounds). Dites bonjour à votre propre équipe de soins personnels composée de médecins, d'infirmières et de coordonnateurs de soins entièrement agréés, membres du personnel et de garde pour vous prodiguer des soins de la plus haute qualité. Connectez-vous en un éclair avec des médecins du réseau, des deuxièmes avis d'experts et des réponses à toutes vos questions sur la santé et les avantages sociaux. Cette prestation couverte par l’employeur ne vous coûtera rien.

Site Web : includedhealth.com

