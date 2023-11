KHN (Kaiser Health News) est une salle de rédaction nationale qui produit un journalisme approfondi sur les questions de santé. Avec Policy Analysis and Polling, KHN est l'un des trois principaux programmes opérationnels de KFF (Kaiser Family Foundation). KFF est une organisation à but non lucratif qui fournit des informations sur les questions de santé à la nation. KHN rend compte du fonctionnement du système de santé – hôpitaux, médecins, infirmières, assureurs, gouvernements, consommateurs. En plus de ce site Web, nos articles sont publiés par des organismes de presse à travers le pays. Notre site propose également des résumés quotidiens des principales actualités en matière de santé.

Site Web : khn.org

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Kaiser Health News. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.