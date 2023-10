Mayo Clinic est un centre médical universitaire américain à but non lucratif actuellement basé sur trois sites principaux : Rochester, Minnesota ; Jacksonville, Floride ; et Scottsdale, en Arizona, se sont concentrés sur les soins intégrés aux patients, l'éducation et la recherche. Il emploie plus de 4 500 médecins et scientifiques, ainsi que 58 400 autres personnels administratifs et paramédicaux. Le cabinet est spécialisé dans le traitement des cas difficiles par le biais de soins tertiaires et de médecine de destination. Il abrite l'école de médecine Mayo Clinic Alix, classée parmi les dix meilleures, en plus de nombreux programmes de résidence parmi les plus réputés aux États-Unis. L'entreprise dépense plus de 660 millions de dollars par an en recherche et compte plus de 3 000 chercheurs à temps plein. William Worrall Mayo a installé sa famille à Rochester en 1864 et a ouvert un cabinet médical individuel qui a évolué sous la direction de ses fils, Will et Charlie Mayo, avec partenaires de pratique Drs. Stinchfield, Graham, Plummer, Millet, Judd et Balfour, à la Mayo Clinic. Aujourd'hui, en plus de son hôpital phare à Rochester, la Mayo Clinic possède d'importants campus en Arizona et en Floride. Le système de santé de la clinique Mayo exploite également des installations affiliées dans le Minnesota, le Wisconsin et l'Iowa. La clinique Mayo est classée numéro 1 aux États-Unis pour 2019-20 selon le tableau d'honneur des meilleurs hôpitaux du U.S. News & World Report, maintenant une position au sommet ou près du sommet pour plus de 27 ans. Elle figure sur la liste des « 100 meilleures entreprises pour lesquelles travailler » publiée par le magazine Fortune depuis quatorze années consécutives, et a continué à atteindre ce classement jusqu'en 2017. Attirant des patients du monde entier, la clinique Mayo réalise près du plus grand nombre de transplantations dans le pays, y compris des transplantations d'organes solides et hématologiques.

Site Web : mayoclinic.org

