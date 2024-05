Analyse prédictive et parcours cliniques pour les hôpitaux. Chez AgileMD, nous construisons la plateforme d’analyse prédictive et d’algorithmes cliniques en temps réel la plus avancée pour les hôpitaux. Notre moteur basé sur le cloud aide des milliers de médecins et d'infirmières à travers le pays à prendre des décisions médicales, afin que chaque patient reçoive des soins de la plus haute qualité et de la plus haute valeur, basés sur les dernières connaissances et données médicales.

Site Web : agilemd.com

