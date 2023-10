Otter est une application intelligente de prise de notes qui vous permet de mémoriser, rechercher et partager vos conversations vocales. Otter crée des notes vocales intelligentes qui combinent audio, transcription, identification du locuteur, photos en ligne et phrases clés. Il aide les hommes d'affaires, les journalistes et les étudiants à être plus concentrés, collaboratifs et efficaces lors des réunions, des entretiens, des conférences et partout où des conversations importantes ont lieu.

Site Web : otter.ai

