Epic Games Store Web

Le site Web d'Epic Games Store. L'Epic Games Store est une vitrine de jeux vidéo numériques pour Microsoft Windows et macOS, exploitée par Epic Games. Il a été lancé en décembre 2018 à la fois en tant que site Web et lanceur autonome, ce dernier étant nécessaire pour télécharger et jouer à des jeux.

Site Web : epicgames.com

