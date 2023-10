Le PlayStation Store (également abrégé en PS Store) est une boutique multimédia numérique accessible aux utilisateurs des consoles de jeux PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5 et PlayStation Vita de Sony via le PlayStation Network. La PlayStation Portable était auparavant prise en charge de 2008 à 2016. La boutique propose une gamme de contenus téléchargeables à la fois à l’achat et disponibles gratuitement. Le contenu disponible comprend des jeux complets, du contenu complémentaire, des démos jouables, des thèmes et des bandes-annonces de jeux/films.

Site Web : store.playstation.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à PlayStation Store. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.