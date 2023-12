My5 (anciennement Five Download et plus tard Demand 5) est la marque des services de vidéo à la demande proposés par Channel 5 au Royaume-Uni. Le service a été mis en ligne le 26 juin 2008. Sous le nom de Five Download, le service proposait des téléchargements au format Windows Media Video des importations américaines CSI, House et Grey's Anatomy. Des épisodes individuels pouvaient être « loués », certains épisodes étant disponibles sept jours avant leur diffusion à la télévision. Un contenu plus varié de la programmation de Channel 5 est disponible depuis juin 2008, avec une plus grande prévalence de contenu gratuit offert pendant 30 jours après la diffusion. En janvier 2009, Demand 5 a commencé à proposer du contenu au format Flash Video, permettant aux utilisateurs d'ordinateurs Apple Macintosh d'accéder à leur contenu.

Site Web : my5.tv

