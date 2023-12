Vudu est un magasin de vidéo numérique américain et un service de streaming appartenant à Fandango Media, une filiale de NBCUniversal. La société propose des locations transactionnelles de vidéo à la demande et des achats numériques de films, ainsi qu'une intégration avec des services de casier numérique pour la diffusion en continu de copies numériques de films achetés comme vidéo domestique au détail. Le service se concentrait initialement sur un lecteur multimédia numérique connu sous le nom de Vudu Box. En 2010, la société a commencé à abandonner son activité de matériel informatique et à se concentrer sur l'intégration de ses services et de la plate-forme d'applications associée dans des appareils tiers tels que des téléviseurs et des lecteurs de disques Blu-ray. Depuis, la société propose ses services en ligne, via des applications mobiles et sur des appareils tels que des lecteurs multimédias numériques et des téléviseurs intelligents. En 2010, Vudu a été vendu à Walmart. En 2020, Fandango Media a acquis Vudu pour un montant non divulgué.

Site Web : vudu.com

