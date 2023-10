Flipkart est une société indienne de commerce électronique basée à Bangalore, Karnataka, en Inde. Elle a été fondée par Sachin Bansal et Binny Bansal en 2007. La société s'est initialement concentrée sur la vente de livres, avant de s'étendre à d'autres catégories de produits telles que l'électronique grand public, la mode, les articles de première nécessité et d'épicerie et les produits de style de vie. Le service est principalement en concurrence avec la filiale indienne d'Amazon et son rival national Snapdeal. En mars 2017, Flipkart détenait une part de marché de 39,5 % dans l'industrie indienne du commerce électronique. Flipkart occupe une position dominante dans la vente de vêtements (une position renforcée par son acquisition de Myntra) et a été décrit comme étant « au coude à coude » avec Amazon dans la vente d'appareils électroniques et de téléphones mobiles. Flipkart possède également PhonePe, un service de paiement mobile basé sur l'interface de paiement unifiée (UPI). En août 2018, la chaîne de vente au détail américaine Walmart a acquis une participation majoritaire de 81 % dans Flipkart pour 16 milliards de dollars américains, la valorisant à 20 milliards de dollars.

Site Web : flipkart.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Flipkart. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.