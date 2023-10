iZettle AB est une société suédoise de technologie financière fondée par Jacob de Geer et Magnus Nilsson en avril 2010 et appartient désormais à PayPal. En lançant sa première application et son premier service en 2011, la société propose une gamme de produits financiers, notamment des applications de paiement, de point de vente, de financement et de partenaires. La société a été la première à développer un lecteur de carte à puce et une application pour le commerce mobile sur smartphone qui répond exigences de sécurité internationale.

