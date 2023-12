AMC héberge certains des programmes télévisés les plus populaires et les plus acclamés. Connectez-vous avec votre fournisseur de télévision et restez au courant des derniers épisodes complets et extras vidéo de votre série originale AMC préférée. Utilisez votre iPhone ou iPad pour diffuser ou diffuser directement sur votre téléviseur. La programmation originale d'AMC comprend The Walking Dead – la série la mieux notée de l'histoire du câble, Fear the Walking Dead, Preacher, Better Call Saul, Dietland, Humans, Into the Badlands, McMafia, The Terror et bien d'autres. Les câblodistributeurs incluent AT&T U-Verse, COX, DIRECTV, DISH, Optimum, Xfinity et Verizon FiOS, entre autres. Les abonnés AMC Premiere peuvent profiter des saisons en cours des émissions AMC - sans publicité, à la demande et disponibles dans l'application en même temps que la disponibilité de la télévision en direct. Les abonnés AMC Premiere bénéficient également d'un accès anticipé ou d'un accès à la saison complète à certaines émissions avant leur diffusion, ainsi que du contenu spécial comme des épisodes prolongés exclusifs, des scènes bonus, des aperçus, des films non coupés, et bien plus encore. Les épisodes complets de la saison sont également disponibles en téléchargement pour une visualisation hors ligne sur votre iPhone ou iPad pour les abonnés AMC Premiere.

