Microsoft PowerPoint Online

Microsoft PowerPoint est un programme de présentation créé par Robert Gaskins et Dennis Austin dans une société de logiciels nommée Forethought, Inc. Il a été publié le 20 avril 1987, initialement pour les ordinateurs Macintosh uniquement. Microsoft a acquis PowerPoint pour 14 millions de dollars trois mois après sa sortie. Il s'agissait de la première acquisition significative de Microsoft, et Microsoft a créé une nouvelle unité commerciale pour PowerPoint dans la Silicon Valley, où Forethought était implanté. PowerPoint est devenu un composant de la suite Microsoft Office, proposée pour la première fois en 1989 pour Macintosh et en 1990 pour Windows, qui regroupait plusieurs applications Microsoft. À partir de PowerPoint 4.0 (1994), PowerPoint a été intégré au développement de Microsoft Office et a adopté des composants communs partagés et une interface utilisateur convergée. La part de marché de PowerPoint était très faible au début, avant l'introduction d'une version pour Microsoft Windows, mais a augmenté rapidement avec le croissance de Windows et d'Office. Depuis la fin des années 1990, la part de marché mondiale de PowerPoint dans le domaine des logiciels de présentation a été estimée à 95 pour cent. PowerPoint a été conçu à l'origine pour fournir des visuels pour des présentations de groupe au sein d'organisations professionnelles, mais il est devenu très largement utilisé dans de nombreuses autres situations de communication, tant dans le domaine des affaires qu'en entreprise. et au-delà. L'impact de cette utilisation beaucoup plus large de PowerPoint a été vécu comme un changement puissant dans l'ensemble de la société, avec de vives réactions, notamment des conseils selon lesquels il devrait être moins utilisé, différemment ou mieux utilisé. La première version de PowerPoint (Macintosh 1987) était utilisé pour produire des transparents, le second (Macintosh 1988, Windows 1990) pouvait également produire des diapositives couleur 35 mm. La troisième version (Windows et Macintosh 1992) a introduit la sortie vidéo de diaporamas virtuels sur des projecteurs numériques, qui remplaceraient au fil du temps complètement les transparents et les diapositives physiques. Depuis lors, une douzaine de versions majeures ont ajouté de nombreuses fonctionnalités et modes de fonctionnement supplémentaires et ont rendu PowerPoint disponible au-delà d'Apple Macintosh et de Microsoft Windows, en ajoutant des versions pour iOS, Android et l'accès Web.

