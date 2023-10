MSN (stylisé en majuscules) est un portail Web et une collection associée de services et d'applications Internet pour Windows et les appareils mobiles, fournis par Microsoft et lancés le 24 août 1995, à la même date de sortie que Windows 95. Le réseau Microsoft était initialement un service en ligne commuté par abonnement qui est devenu plus tard un fournisseur de services Internet nommé MSN Dial-up. Dans le même temps, la société a lancé un nouveau portail Web nommé Microsoft Internet Start et l'a défini comme première page d'accueil par défaut d'Internet Explorer, son navigateur Web. En 1998, Microsoft a renommé et déplacé ce portail Web vers le nom de domaine www.msn.com, où il est resté. En plus de son service d'accès commuté MSN d'origine, Microsoft a utilisé le nom de marque « MSN » pour une grande variété de produits et services au fil des années, notamment Hotmail (plus tard Outlook.com), Messenger (autrefois synonyme de « MSN » en argot Internet et aujourd'hui remplacé par Skype), et son moteur de recherche Web, aujourd'hui Bing, et plusieurs autres services renommés et abandonnés. Le site Web actuel et la suite d'applications proposées par MSN ont été introduits pour la première fois par Microsoft en 2014 dans le cadre d'une refonte et d'une relance complètes. MSN est basé aux États-Unis et propose des versions internationales de son portail pour des dizaines de pays à travers le monde.

Site Web : msn.com

